В Иране «накрыли» шпионскую сеть на атомных объектах

Власти Ирана заявили о раскрытии шпионской сети, действовавшей на иранских атомных объектах, сообщает агентство Fars со ссылкой на заявление представителя иранского суда Голяма Хосейна Исмаили.

«Группа шпионов была выявлена иранскими спецслужбами в прошлом году. Шпионы действовали в чувствительных для страны центрах, включая атомные объекты и предприятия оборонной промышленности. Большинство из них арестованы», - передает ТАСС слова представителя судебных властей Ирана.

Двое из раскрытой группы уже осуждены и получили длительные сроки заключения. Завершены расследования и по делам остальных фигурантов, по некоторым из них прокурор потребовал вынесения смертной казни.

Исмаили не уточнил, граждане каких государств были вовлечены в сеть и с какими конкретными государствами они сотрудничали.