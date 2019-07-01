Парвиз Шахбазов: «Соглашение ОПЕК+ соответствует интересам Азербайджана»

На 6-й встрече министров "ОПЕК плюс" в Вене была принята Хартия о долгосрочном сотрудничестве между странами-членами ОПЕК и не членами ОПЕК. Затем была достигнута договоренность о продлении еще на 9 месяцев соглашения о сокращении добычи нефти. Азербайджан также присоединился к решению ”Хартии о сотрудничестве", а также стран-членов ОПЕК и не членов ОПЕК, которое будет действительно до конца первого квартала 2020 года.

Министр энергетики Парвиз Шахбазов, участвовавший в мероприятии, оценил нынешнюю встречу министров стран-членов ОПЕК и не членов ОПЕК как историческое событие в рамках сотрудничества “ОПЕК плюс”: “Благодаря “Хартии сотрудничества между странами-членами ОПЕК и не членами ОПЕК мы уже организованно осуществим наши усилия по балансировке нефтяного рынка. Хартия, как механизм долгосрочного сотрудничества, обеспечит защиту интересов производителей нефти и устойчивую поддержку нефтяной промышленности.”

На заседании министры стран не членов ОПЕК также дали согласие на предложение ОПЕК с учетом экономических и геополитических факторов, связанных с ежедневной добычей, темпов развития мировой экономики, динамики спроса и предложения. Соглашение о сокращении добычи сочтено приемлемым для продления с полным охватом зимнего сезона. По итогам обсуждений страны-члены ОПЕК и страны, не входящие в организацию, в том числе Азербайджан, подписали “Декларацию о сотрудничестве”.