Патриарх Филарет: «Сотрудничество церкви с КГБ — это не грех»

Православная церковь может сотрудничать со спецслужбами — это не будет грехом, если «не предавать Бога», утверждает почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет, пишет «Росбалт».

По словам Филарета, любой власти нужно подчиняться, поэтому в Советском Союзе священники были вынуждены сотрудничать с КГБ.

«Господь допустил советскую безбожную власть, поэтому церкви надо было жить по ее законам… Точно так же, как Господь допустил римскую языческую власть… Апостол Павел говорит: «Власть слушайте и выполняйте». Поэтому и мы, живя в условиях Советского Союза, выполняли законы советской власти, но веру не продавали», — сказал Филарет в эфире телеканала ZIK.

Он также отметил, что священнослужители ради веры «шли на расстрел и в ссылку».