Напомню, в дебатах приняли участие двадцать претендентов, которые были случайным образом разделены на группы по десять человек. Каждый имел лишь минуту на ответ на вопросы, которые задавали знаменитые ведущие телеканалов NBCNews and MSNBC, и тридцать секунд на реплику. Показать себя в этих жестоких условиях было чрезвычайно сложно, и лучше всего справилась с этим заданием сенатор от Калифорнии Камала Харрис.

В Соединенных Штатах подводят итоги первых президентских дебатов среди кандидатов от Демократической партии, которые прошли на прошлой неделе. Уже есть данные социологических опросов, и они намекают на возможную сенсацию.

Опрос, проведенный по заказу CNN, показал, что среди избирателей-демократов и склоняющихся к демократической позиции независимых 22% поддерживают в качестве кандидата на президентских выборах экс-вице-президента Джо Байдена, а на второй позиции вслед за ним – Камала Харрис с 17%. Вплотную за ней Элизабет Уоррен и Берни Сандерс. Эти цифры производят большее впечатление, если учесть, что за неделю уровень поддержки Байдена упал на 10%, у Харрис вырос на 9%. Среди тех, кто следил за дебатами, 46% посчитали, что Харрис выступила лучше всех. Про Уоррен так отозвались 19%, и лишь 8% отметили Байдена.

Очень важно, что бывший прокурор Калифорнии, а затем сенатор от самого богатого штата Камала Харрис сумела отличиться, будучи посеяна в одну группу с Джо Байденом, который до сих пор считается главным тяжеловесом в рядах демократов, и Берни Сандерсом, сенатором от Вермонта, который на прошлых выборах неожиданно создал серьезные проблемы Хиллари Клинтон. У выступавшей в первый день дебатов Элизабет Уоррен, которая представляет в сенате штат Массачусетс, были гораздо менее именитые соперники.

Камала Харрис обладает рядом достоинств, которые могут сделать ее идеальной компромиссной фигурой для демократических избирателей. Сандерса не любят горячие сторонники Хиллари Клинтон. Байден не пользуется доверием у радикального крыла демократов. Уоррен работала в администрации Обамы, что тоже может кому-то показаться недостатком. У Харрис нет корней в вашингтонском истеблишменте. Дочь уроженки Индии и выходца с Ямайки, она не ассоциируется со старым белым политическим классом. А бойцовские качества экс-прокурор Калифорнии демонстрирует исключительные.

Последнее обстоятельство особенно важно, поскольку главная задача, которая в итоге стоит перед кандидатом-демократом – победить Дональда Трампа. Пока в качестве наилучшего кандидата, способного выбить из игры действующего президента, с большим отрывом лидирует Джо Байден. Тут сказывается и его безусловная узнаваемость, и колоссальный опыт, и тесная связь с Бараком Обамой, который по-прежнему очень популярен среди демократов. Однако на дебатах Байден вел себя как усталый дедушка в ожидании обеда, по словам одного из американских наблюдателей.

Кстати, Камала Харрис завоевала новых сторонников именно тогда, когда раскритиковала Байдена во время дебатов за его неоднозначные заявления по расовому вопросу, сделанные еще в 70-е годы, когда она школьницей младших классов как раз на себе ощутила несовершенство расовой политики. Тем самым она подчеркнула не только непоследовательность оппонента, но и его, скажем так, органическую связь с прошлым веком. Байден не смог достойно ответить.

Впереди еще долгий и тяжелый путь отбора кандидатов, но уже со старта определился небольшой пул фаворитов, и Камала Харрис в нем пока самая яркая фигура. Вот и интрига: удастся ли ей на протяжении долгой кампании удержать общественное внимание и нарастить поддержку? У Америки неплохой шанс заполучить первую в истории женщину-президента, да еще и цветную.