В Азербайджане в октябре этого года будет проведена перепись населения, идет подготовительная работа для этого, сказал председатель Госкомстата Таир Будагов, передает Trend.

По словам Будагова, процесс переписи населения длится десять дней: «Включение результатов переписи в программное обеспечение, публикация обобщенных данных продлится до июля 2022 года".

Перепись населения проводится каждые десять лет по указу президента Азербайджана. Последняя перепись населения была проведена в апреле 2009 года. Общая численность населения Азербайджана, согласно ее результатам, составила 8,922,447 человек.