В Эмиратах заработала крупнейшая в мире солнечная электростанция

В Объединенных Арабских Эмиратах введена в строй крупнейшая в мире солнечная электростанция Noor Abu Dhabi. Об этом сообщает портал Engadget.

Проект реализовала компания Emirate Water and Electricity. При выходе на полную мощность солнечная электростанция будет производить 1,18 гигаватт электроэнергии. Для сравнения: в США самый большой подобный объект под названием Солнечная звезда имеет мощность 569 МВт.

По предварительным подсчетам, 3,2 млн панелей компании Noor Abu Dhabi обеспечат электричеством 90 тысяч человек, а также снизят выбросы CO2 на 1 млн тонн.

Компания Emirates Water and Electric также имеет планы по реализации солнечного проекта мощностью 2 ГВт.