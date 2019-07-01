Армянина назначили на матч «Нефтчи» в Лиге Европы

Объявлены судьи, инспектор и делегат УЕФА на первый матч 1-го квалификационного раунда Лиги Европы, в котором молдавская «Сперанца» будет принимать азербайджанский «Нефтчи».

Судить встречу будет бригада арбитров из Северной Ирландии во главе с Тимом Маршалом. Интересно, что за работой арбитров будет следить инспектор из Армении Геворг Ованесян.

Также отметим, что делегатом УЕФА назначена украинка Анна Бордюгова.

Напомним, что матч «Сперанца» - «Нефтчи» состоится 11 июля в Кишиневе на стадионе «Зимбру». Бакинское время начала матча – 21:00.