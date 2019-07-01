При пожаре погибли 14 российских подводников
На научно-исследовательском глубоководном аппарате в российских территориальных водах произошел пожар. Об этом сообщили в Минобороны России, передает ТАСС.
По информации ведомства, инцидент произошел в понедельник, 1 июля. Возгорание началось в ходе проведения батиметрических измерений. В результате произошедшего погибли 14 моряков-подводников, отравившихся продуктами горения.
«Благодаря самоотверженным действиям команды очаг возгорания был ликвидирован», — говорится в сообщении. Отмечается, что в настоящее время аппарат, где вспыхнул пожар, находится на военно-морской базе в Североморске Мурманской области. Он предназначен для изучения природного пространства и дна Мирового океана в интересах Военно-морского флота (ВМФ) России.