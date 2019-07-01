Матвиенко: Россия и Турция спасли Сирию от развала

Взаимодействие России и Турции в ходе урегулирования сирийского кризиса помогло очистить большую часть Сирии от террористов и не допустить развала этой страны, заявила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на встрече с председателем Великого национального собрания Турции Мустафой Шентопом.

"Серьезным фактором международных отношений является наше взаимодействие с участием Ирана в решении проблем Сирии, налаживании политического диалога для преодоления кризиса в этой стране. Благодаря именно усилиям России и Турции во многом удалось очистить большую часть территории Сирии от террористов и сохранить суверенитет страны, не допустить развала Сирии по ливийскому или иракскому сценарию", - передает ТАСС слова Матвиенко.

Также Матвиенко заявила, что интенсивность политического диалога между президентами двух стран задает тон всему комплексу российско-турецких отношений: "Наши лидеры держат руку на пульсе всех основных направлений двустороннего взаимодействия, дают конкретные поручения, принимают конкретные решения".