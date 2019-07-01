Самир Нуриев о ходе строительной амнистии в Баку
Участниками организованного Caspian European Club бизнес-форума, который проходил в отеле Holiday İnn, стали представители Госкомитета по градостроительству и архитектуре Азербайджана во главе с его руководителем Самиром Нуриевым, 150 отечественных и зарубежных компаний, дипломатических миссий, международных организаций.
Как сообщает корреспондент haqqin.az, темой встречи были приоритеты политики в области градостроительства и архитектуры, диалог «государство - частный сектор», возможности и перспективы международного сотрудничества.
В своем выступлении председатель Госкомитета Самир Нуриев отметил, что в соответствии с определенными главой государства направлениями, в сфере градостроительства осуществляется масштабная деятельность по благоустройству столицы и других городов страны, обновляются инженерно-коммуникационные системы, создается новая дорожная инфраструктура.
В частности, Нуриев проинформировал собравшихся, что для 42 городов утвержден обновленный генеральный план застройки, реконструкции и других видов градостроительного освоения территорий. Генпланы еще 7 городов, включая Баку, находятся на стадии подготовки. Работа над генпланами еще 9 крупных населенных пунктов начнется в скором времени.
Над генпланом Баку в настоящее время при активном участии азербайджанских специалистов работает победитель тендера по его подготовке - немецкая градостроительная компания «AS+P».
Вместе с тем, как отметил С.Нуриев, в последние годы по объективным и субъективным причинам ряд уже отстроенных многоквартирных зданий не был принят в эксплуатацию. Это было связано и с упущениями и неточностями в представленных строительными компаниями документах, и со строительством на землях промышленного или сельскохозяйственного назначения, и с самовольным изменением компаниями-застройщиками утвержденного проекта. Распоряжение президента Ильхама Алиева, направленное на решение этой проблемы, позволило коренным образом изменить ситуацию.
Приняв за основные критерии устойчивость дома, пожаробезопасность и другие важные показатели, были приняты в эксплуатацию 59 жилых комплексов, количество квартир в которых достигло 11 тысяч.
Надо сказать, что в Госкомитете эта процедура занимает до недели. С начала этого года в обычном порядке представили свои документы и получили разрешение на эксплуатацию 15 жилых комплексов в азербайджанской столице, сообщил Нуриев.
Остановился глава Госкомитета и на роли частного сектора в последовательном развитии имеющей большую социально-экономическую значимость сферы строительства.
Были отмечены и такие новые методы работы, как цифровизация делопроизводства, позволившая более эффективно и в короткие сроки выдавать разрешения на строительство и эксплуатацию, оперативно осуществлять госконтроль за любой стройкой.
В частности, значительно упростило и ускорило предоставление услуг предпринимателям создание электронного портала, работающего по принципу «единого окна».
Затем состоялся диалог специалистов Госкомитета по градостроительству и архитектуре с представителями бизнеса и международных организаций.
Отметим, что Caspian European Club объединяет в своих рядах свыше 5000 компаний и организаций из 70 стран мира.