В «Динамо» форвард перешел из самарских «Крыльев Советов», где у него истек контракт. В Москву Рамиль переезжает на правах свободного агента. Контракт подписан на год.

«Я очень рад переходу в «Динамо», - говорит Шейдаев. - Хочу помочь легендарному клубу занять как можно более высокое место в турнирной таблице Премьер-лиги и попасть в еврокубки. Переговоры были недолгими, я все обдумал, поговорил с родителями, с семьей, и вот я здесь (улыбается). Общался и с главным тренером – самые приятные впечатления.

Ставлю ли я перед собой какие-либо персональные цели? У нападающего цель - это ворота соперника (улыбается). Своей игрой через голы и результативные передачи буду стремиться помочь «Динамо»!».