Cloudflare рухнул, haqqin.az остался вне доступа

Крупнейший DNS-сервис Cloudflare столкнулся с проблемами с производительностью. Об этом сообщается на официальном сайте сервиса.

По информации компании, перебои в работе Cloudflare возникли на территории множества стран по всему миру, включая и Азербайджан. На некоторое время стали недоступны большинство азербайджанских сайтов, в том числе и haqqin.az.

Вместе с тем наибольшее количество сбоев в Cloudflare возникло в Европе и США.

Cloudflare — американская компания, предоставляющая защиту от DDoS-атак, безопасный доступ к ресурсам и серверы DNS.