Азербайджан оплатит в Беларуси лечение матери Национального героя фото
Находящийся с визитом в Беларуси министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов по поручению президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева навестил мать Национального героя Азербайджана Анатолия Давидовича - Киму Давидович, которая проходит лечение в городской клинической больнице в Минске.
Поинтересовавшись состоянием здоровья и лечением К.Давидович, министр обороны пожелал ей скорейшего выздоровления.
Встретившись с главным врачом и медперсоналом больницы, ответственным за лечение, министр обороны отметил, что азербайджанская сторона берет на себя все расходы, связанные с лечением К.Давидович.
В ходе беседы в очередной раз было отмечено, что героизм майора А.Давидовича еще больше укрепил дружественные и братские отношения между народами Азербайджана и Беларуси, а его память всегда с уважением чтится в обеих странах.
Мать героя выразила признательность президенту Азербайджана и руководству Минобороны, а также сотрудникам посольства и аппарата военного атташе нашей страны в Беларуси за посещение и внимание, проявленное к состоянию ее здоровья и уважение к памяти ее сына.