Только в Азербайджане: Суд поставил решение муниципалитета выше закона о собственности

Выданная Службой государственного реестра недвижимого имущества выписка, именуемая в народе купчей, считается документом высшей и окончательной значимости при оформлении операций с недвижимостью. И официально подтверждает конкретную принадлежность того или иного имущества. Только суд имеет право считать этот документ недействительным или вносить в него изменения. Но и суды, как показывает азербайджанская практика, интерпретируют этот вопрос так, что остается множество неясностей.

Купил Мадат Ахмедов в мае 2017 года приватизированные дачные участки в поселке Бильгях у Нармины Бахтияровой и Донары Алибейли общей площадью 15 соток. Площадь по бакинским меркам пусть и небольшая, но ему больше и не надо было – главное, чтобы все было по закону. Оформив соответствующий договор у нотариуса, Ахмедов вскоре получил и купчую. «Ну, все!», - подумал он и начал огораживать новый участок забором. И с этого момента и начались его злоключения.

С трудом поднятый забор был снесен неким Васифом Исмайловым. Последний строго предупредил, что участок принадлежит ему, и он никому не позволит заниматься здесь самодеятельностью. А для пущей убедительности обратился с иском в суд с просьбой считать недействительным договор купли-продажи Ахмедова, а заодно и купчих, которые ранее были выданы Юсифовой и Алибейли. И основания привел довольно внушительные – решением поселкового муниципалитета от 2007 года участок числится за ним.

Вроде бы все шло в русле правового регулирования. Но вот маленькая закавыка – поселок Бильгях, как известно, расположен в Сабунчинском районе, а Исмайлов почему-то обратился с иском в Низаминский суд. Внешне кажется, что большой ошибки и не произошло. Так решил и судья Эльнур Нуриев, хотя он-то уж точно должен был знать, что это грубое нарушение процессуального порядка - дело должно было рассматриваться в Сабунчинском суде. Но это обстоятельство не помешало Нуриеву вынести решение в пользу Исмайлова. Аналогичное решение вынес впоследствии и Бакинский административно-экономический суд №2, которое затем оставил в силе Апелляционный суд.

На этом можно было поставить точку, если бы не одно веское «но». Суды действительно перелопатили множество документов, посылали запросы в различные органы, изучили кадастры, заручились мнением эксперта… Не хочется забивать голову читателю перечислением всех этих документов, тем более что в них самих немало непонятных деталей, а порой и противоречий. Поэтому лишь вкратце опишем всю картину.

Дело в том, что Юсифовой и Алибейли участки были выделены еще в 1996 году бывшим бакинским дачным хозяйством, которые они приватизировали в 2017 году. А Исмайлов купил эти участки (вернее один участок) у муниципалитета в 2007 году. У обеих сторон есть соответствующая документация, на которую они сегодня ссылаются. Понятно, что муниципалитет продал участок Исмайлову, так как здесь, видимо, давно никто не появлялся. То же можно сказать и про самого Исмайлова, иначе на обжитом месте никто не стал бы строить забор, да и продать его было бы невозможно. Стороны и понятия не имели о существовании друг друга, а муниципалитет и Госреестр выдали в разное время документы на пустое место, на которое имелись лишь бумаги.

Но муниципалитет поселка Бильгях, в собственность которого, по мнению суда, перешли земли ликвидированного дачного хозяйства, с чем не соглашается потерпевшая сторона, думается, все-таки должен был бы перед продажей участков поинтересоваться мнением самих дачников, за которыми они числились. Ведь не трудно найти в архивах их адреса и телефоны. Да, они запоздали с приватизацией, но у них все-таки тоже были какие-то права на эту землю. А теперь вот заварилась такая каша, справедливого решения которой ждать от суда в нынешнем состоянии не приходится. Скорее бы заработали реформы в судебной системе и специализированные суды….