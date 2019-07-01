Россия обвинила НАТО в подготовке «цветных революций»

Необходимо помнить, что противоречия с НАТО носят принципиальный характер, каким бы образом ни складывались отношения с альянсом. Таким мнением во вторник, 2 июля, поделился замсекретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев в интервью «Российской газете».

«Для нас не секрет, что натовцы готовят условия для приведения к власти в отдельных странах ОДКБ подконтрольные Западу режимы», - заявил он.

По словам собеседника издания, одним из способов в таком случае могут выступать, в том числе, «цветные революции».

Нургалиев также подчеркнул, что сотрудничество третьих стран с Североатлантическим блоком всегда имеет «антироссийскую составляющую».

«Это много раз подтверждала практика. Применительно к партнерам по ОДКБ цель блока — посеять раздор с нашими союзниками по организации», - добавил он.