"Озабочены этим тревожным развитием ситуации. Ее эскалация вызывает у нас крайнюю обеспокоенность. Силовые действия, грубо нарушающие суверенитет Сирии, не только не способствуют нормализации ситуации в этой стране, но и несут в себе угрозу, в условиях которой не могут быть надежно обеспечены интересы национальной безопасности ни одного из государств Ближнего Востока", - говорится в ответе Захаровой на вопрос СМИ, опубликованном на сайте МИД РФ.

Захарова напомнила, что в ночь на 1 июля шесть истребителей ВВС Израиля, зашедших в воздушное пространство Ливана, нанесли серию ракетных ударов по сирийской территории в пригородах Хомса и под Дамаском. Часть ракет была перехвачена средствами ПВО страны. Некоторые удары нанесены в непосредственной близости от жилых кварталов. В результате, по сообщениям сирийских информагентств, погибли 16 человек, в том числе грудной ребенок. Имеются многочисленные раненые. Данная израильская атака стала самой масштабной акцией подобного рода с мая 2018 года.