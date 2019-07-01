Москва обеспокоена израильскими ударами по Сирии официальное заявление
Силовые действия Израиля в отношении Сирии угрожают стабильности региона, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на вопрос СМИ об израильских ударах по территории Сирии, передает РИА Новости.
"Озабочены этим тревожным развитием ситуации. Ее эскалация вызывает у нас крайнюю обеспокоенность. Силовые действия, грубо нарушающие суверенитет Сирии, не только не способствуют нормализации ситуации в этой стране, но и несут в себе угрозу, в условиях которой не могут быть надежно обеспечены интересы национальной безопасности ни одного из государств Ближнего Востока", - говорится в ответе Захаровой на вопрос СМИ, опубликованном на сайте МИД РФ.
Захарова напомнила, что в ночь на 1 июля шесть истребителей ВВС Израиля, зашедших в воздушное пространство Ливана, нанесли серию ракетных ударов по сирийской территории в пригородах Хомса и под Дамаском. Часть ракет была перехвачена средствами ПВО страны. Некоторые удары нанесены в непосредственной близости от жилых кварталов. В результате, по сообщениям сирийских информагентств, погибли 16 человек, в том числе грудной ребенок. Имеются многочисленные раненые. Данная израильская атака стала самой масштабной акцией подобного рода с мая 2018 года.