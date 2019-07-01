Скульптурное изображение головы египетского фараона Тутанхамона (правил в 1351-1342 годы до н.э.) будет выставлена на торгах аукционного дома Christie's в Лондоне 4 июля, несмотря на протесты из Каира. Как сообщила во вторник британская телерадиовещательная корпорация ВВС цена на изваяние из коричневого кварцита, которому более трех тысяч лет, может достичь £4 млн ($5,1 млн).

Скандал с реликвией высотой 28,5 см, обнаруженной в свое время в Долине Царей, не стихает уже более месяца.

Голова Тутанхамона, изображенного в образе бога солнца Амона, земным воплощением которого считался молодой правитель, входит в частную коллекцию Resandro Collection.

Министерство иностранных дел и министерство по делам древностей Египта в начале июня обратились к организаторам аукциона с требованием вернуть в страну лот, выставленный под названием "голова бога Амона с чертами фараона Тутанхамона из коричневого кварцита". По мнению одного из ведущих египтологов мира Заки Хаваса, каменный бюст был украден и незаконно вывезен из Карнакского храма в Луксоре. "Владельцы предоставили на аукцион ложную информацию, - сказал он на днях в интервью AFP. - Они так и не показали никаких юридически достоверных документов для подтверждения права собственности". Однако устроители аукциона не вняли доводам Каира.