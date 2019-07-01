Новый обвал цен на нефть

Мировые цены на нефть сегодня усиленно опускаются, снижение стоимости связано с опасениями за нефтяной спрос, свидетельствуют данные торгов, передает РИА Новости.

По состоянию на вечер 2 июля стоимость августовских фьючерсов на нефть марки WTI снижается на 3,76%, до 56,87 доллара за баррель, цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent - на 3,24%, до 62,95 доллара за баррель.

Нефтяные цены падают вопреки решению стран ОПЕК+ продлить соглашение по сокращению добычи нефти до конца марта 2020 года. Инвесторы опасаются за перспективы роста нефтяного спроса.