"Мы катастрофически теряем население страны. За четыре месяца естественная убыль населения у нас составила порядка 149 тысяч человек. Это означает, что у нас падает рождаемость и не такими, как нам хотелось бы, темпами снижается смертность", - сказала она на совещании с членами научно-образовательного медицинского кластера Северо-Западного федерального округа "Западный".

По словам Голиковой, многие регионы "в погоне за качественными показателями" снижали показатели смертности от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний и внешних причин смертности.

Она отметила, что без профессионального участия федеральных организаций в оценке ситуации "позитивные процессы могут не происходить".