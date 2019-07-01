В Барселоне ограбили членов королевской семьи Катара

Неизвестные украли из гостиничного номера членов королевской семьи Катара в Барселоне драгоценности на более чем 100 тысяч евро, сообщает издание Vanguardia.

По данным газеты, инцидент произошел в субботу в одном из роскошных отелей Барселоны. Грабители выкрали из сейфа в номере ювелирные изделия и часы на сумму более 100 тысяч евро.

Отмечается, что это был единственный номер, который ограбили в тот день, в связи с чем полиция предполагает, что грабители знали, кто в нем остановился.

Каталонские правоохранительные органы Mossos d'Esquadra начали расследование по факту инцидента.