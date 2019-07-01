Обнаружено тело исчезнувшей футболистки

На дне озера Комо обнаружено тело 24-летней футболистки сборной Швейцарии и «Янг Бойз» Флорианы Исмаили. Об этом сообщает издание Blick.

Останки Исмаили были найдены в ходе спасательной операции. Специальный робот обнаружил ее тело на глубине 204 метра, после чего оно было доставлено в госпиталь. Семья спортсменки была оповещена о том, что футболистка была найдена мертвой.

Об исчезновении Исмаили сообщалось 30 июня. По словам одной из подруг девушки, они арендовали моторную лодку и отплыли от берега на 700 метров. Футболистка почувствовала, что ей жарко, и решила окунуться в воду. Она отплыла от лодки на некоторое расстояние и пропала из виду.

Прибывшие на место происшествия спасатели обыскали поверхность воды и дно, однако не сумели обнаружить Исмаили.

24-летняя Исмаили выступает за «Янг Бойз» с 2011-го и является капитаном команды. С 2014 года она играет за сборную Швейцарии.