Путин прокомментировал гибель российских подводников

Кроме того, российский лидер попросил Шойгу лично вылететь в Североморск и заслушать доклады на месте.

Путин отметил, что в числе погибших 7 капитанов 1 ранга, 2 героя России. «Экипаж был высокопрофессиональным», - сказал он и принес соболезнования родным и близким погибших.

Инцидент с подводной лодкой произошел в понедельник, 1 июля, в ходе проведения батиметрических измерений. В результате случившегося погибли 14 моряков-подводников, они отравились продуктами горения. Еще 4-5 человек, выжившие при возгорании, были доставлены в военно-морской клинический госпиталь Североморска Мурманской области. У них диагностированы отравление продуктами горения и контузия.