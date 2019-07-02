Боевые корабли НАТО вошли в Черное море фото
Два боевых корабля НАТО вошли в Черное море, сообщил мониторинговый ресурс Bosphorus Observer.
Британский эсминец HMS Duncan и канадский фрегат HMCS Toronto прошли через пролив Дарданеллы, пересекли Мраморное море и вошли в Черноморскую акваторию.
Halifax class @RCN_MRC frigate @SNMG_2 flagship HMCS Toronto & @RoyalNavy Type45 Daring class destroyer @HMSDuncan transited Dardanelles towards Marmara en route to participate @ExSeaBreeze 📷 @LeCetin pic.twitter.com/WigaQpAvpJ— Yörük Işık (@YorukIsik) 2 июля 2019 г.
Корабли направились в Украину, чтобы принять участие в маневрах Sea Breeze-2019.
Совместные учения американских и украинских военных будут проходить до 12 июля. По данным Нацгвардии Украины, в них примут участие около 30 кораблей, 30 летательных аппаратов и более 900 человек личного состава подразделений морской пехоты. Ранее для участия в маневрах в акваторию Черного моря вошел эсминец ВМС США "Карни".