Канада поставит Украине бронетехнику

Украина и Канада договорились о поставках Киеву бронетехники. Об этом заявил в Торонто президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с главой правительства Канады Джастином Трюдо, передает ТАСС.

"Мы договорились о поставках бронетехники, о том, что мы будем развивать наши договоренности", - сказал он. Зеленский при этом не раскрыл деталей соглашения. Он сообщил, что стороны обсудили организацию в Украине совместного производства, которое "даст рабочие места". "Давайте мы подпишем соглашение, и тогда это будет реальная новость", - сказал Зеленский, выступление которого транслировалось в официальном Twitter главы канадского правительства.

Президент заявил о заинтересованности Киева в дальнейшем развитии военного сотрудничества с Канадой, в том числе в работе канадской миссии Unifier в Украине, которая будет действовать до 2022 года.