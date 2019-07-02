Игорь Панкратенко, автор haqqin.az 00:37

В марте 2019 года масс-медиа сообщили о взятии силами антитеррористической коалиции «последнего оплота ИГИЛ», города Багхузе в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Государственные деятели ряда стран выступили по этому поводу с заявлениями о том, что с Исламским государством покончено, Халифат разгромлен.

Подобные заявления мы слышим уже третий год, но именно в этот раз они выглядели вполне правдоподобными. Всего четыре года назад, в январе 2015-го территория нового Халифата, состоящая из подконтрольных ему районов Сирии и Ирака, была сравнима по размерам с Великобританией. Существовала система административного управления, собирались налоги, формировался бюджет, появилась собственная валюта. Не говоря уже о собственной армии, насчитывавшей около 40 тысяч боевиков. К марту нынешнего года все это разлетелось вдребезги. И трудно было не поверить в то, что «великий поход» против самой серьезной за последние десятилетия террористической группировки завершился блестящей победой. Еще в 2017 году ряд серьезных экспертов, в том числе и на страницах haqqin.az, предупреждали о том, что утрата территорий совершенно не означает конца Исламского государства и прекращения его деятельности, поскольку эта проблема не решается исключительно военным путем и установлением контроля над той или иной частью территории. Так оно и оказалось. В Сирии и Ираке структуры ИГИЛ, находившиеся на виду, были разбиты. Но их осколки разлетелись по другим странам, а руководство Исламского государства во главе с Абу Бакром аль-Багдади сумело извлечь уроки из своего поражения и выработать новую тактику. Означавшую для остального мира, что на ближайшие годы, а может и десятилетие ему предстоит иметь дело с ИГИЛ 2.0. Где и как - об этом сообщил сам аль-Багдади в видеоролике от 18 апреля. Причем, само появление этого видеоролика стало свидетельством того, что идея Халифата жива, как жив и сам его лидер, которого средства массовой информации незадолго до этого уже успели похоронить.

Поле битвы - весь мир Примечательно было то, что в своем 18-минутном ролике об Ираке и Сирии аль-Багдади говорил от силы минуту. Все остальное время было посвящено Ливии, Буркина-Фасо, Мали, Пакистану и Западной Сахаре. Что в целом соответствует направлениям, на которых пропагандистский аппарат ИГИЛ сегодня особо активен - Африка, Южная и Юго-Восточная Азия. Но если бы все ограничивалось пропагандой… Афганская провинция Нангархар, что на границе с Пакистаном, к сегодняшнему дню превратилась в базу для местного филиала ИГИЛ, «вилаята Хорасан». Аналитики американской разведки утверждают, что резкий всплеск активности этого образования - вопрос времени. «ИГИЛ вложило огромное количество ресурсов для создания своего плацдарма в Афганистане», - говорится в одной из аналитических записок военной разведки США, - «В том числе - и сосредоточив здесь серьезное количество оружия и военного снаряжения». И это оружие уже стреляет. До определенного момента филиал ИГИЛ в Афганистане не воспринимался как серьезная угроза. Но в 2015 году на верность Халифату присягнуло находящееся в этой стране Исламское движение Узбекистана (ИДУ), после чего возможности «вилаята Хорасан» существенно возросли. Кроме того, ряды боевиков постоянно пополняются теми, кто отступил из Ирака и Сирии, а также новыми волонтерами из числа выходцев из постсоветской Центральной Азии, уйгурами Китая, выходцами из Пакистана и других стран. «Еще три года назад ядро местного филиала Исламского государства в Афганистане состояло из 150 человек. Сейчас их тысячи», - сообщают военные аналитики США. - «Еще немного времени, и они смогут на равных противостоять и правительственной армии, и талибам».

Зона влияния «вилаята Хорасан», подобно раковой опухоли, растет вширь. В Нангархаре последователям аль-Багдади уже тесно и теперь они постепенно подгребают под себя соседнюю провинцию Кунар. Перенесемся в другую точку мира - в Южную Азию. В начале мая местные боевики, принесшие клятву верности аль-Багдади, атаковали ряд объектов на Шри-Ланке, где мусульмане составляют 9,7 процента от общей численности населения в 21 миллион человек. 359 погибших и сотни раненых. Почерк террористов и даже выбор объектов атак - гостиницы и иностранные туристы - все до мелочей совпадает с методическими наставлениями специалистов по диверсиям из ИГИЛ. До этого местный филиал Халифата отметился терактами в Бангладеше. А Мальдивы установили своеобразный рекорд. 450 местных выходцев влились в ряды ИГИЛ, из расчета на душу населения - больше всех остальных стран мира. Южные районы Филиппин, где в 2017 году сторонники ИГИЛ захватили целый город и пять месяцев отбивали атаки правительственных войск, штат Ракхайн в Мьянме, четыре провинции на юге Таиланда, Минданао, второй по размерам остров Филиппинского архипелага, отдельные районы Индонезии и Малайзии - так выглядит география ячеек Халифата в Юго-Восточной Азии. А значит - именно так выглядит карта будущих террористических атак под знаменем «разгромленного» Исламского государства.

Да и на «исторической родине» Халифата, в Ираке, все выглядит не совсем так благополучно, как сообщают нам масс-медиа и политики. Организованные сторонниками Халифата взрывы и нападения на армейские посты происходят постоянно. Более того, уже сейчас совершенно ясно, что сдав города в Сирии и Ираке, ИГИЛ оставило в них «спящие ячейки», подполье, готовое в любой момент активизироваться. А свои базы и склады боевики перенесли в горы Хамрин, получив возможность для набегов на граничащую с Ираном иракскую провинцию Дияла, а также провинции Салахуддин и Киркук. У ИГИЛ 2.0 финансы романсы не поют Разрушив территориально-административные структуры Халифата, антитеррористическая коалиция практически не смогла нанести сколько-нибудь серьезного ущерба той экономической империи, которую на пике своих успехов выстроило руководство Исламского государства. И это прочный фундамент для активной и успешной деятельности ИГИЛ 2.0. Более того, потеря ранее контролируемых территорий в Ираке и Сирии спасла казну группировки от расходов на поддержание жизнеобеспечения контролируемых территорий, что позволяет сейчас концентрировать средства именно на организации террористических атак. «Мы знаем, что они накопили большие суммы денег и другие активы», - считает Говард Шац, старший экономист Rand Corporation и соавтор ряда исследований по финансам Исламского государства. - «Мы не знаем, куда все это делось». К 2017 году совокупные авуары Халифата, по оценкам специалистов, составляли около 6 миллиардов долларов. Причем с собственными финансами активисты ИГИЛ обращались не менее умело, чем с автоматами и гранатометами, грамотных экономистов и бухгалтеров в их рядах было достаточно. Сотни миллионов долларов были отмыты через многочисленные «прачечные» Ближнего Востока и в других регионах. После чего эти средства вкладывались во вполне легальные активы - от недвижимости до автосалонов. Огромные средства были выручены от продаж частным коллекционерам памятников истории и культуры, древностей Пальмиры и Месопотамии и помещены во вполне солидные европейские банки. Часть средств - в первую очередь золотые монеты - была помещена в тайники на территории Ирака и Сирии. Никуда не исчезли и традиционные источники дохода Халифата - торговля оружием, людьми, вымогательство. Да и филиалы ИГИЛ во всем мире не забывают регулярно выплачивать Центру положенную «десятину». Так что финансовый кризис группировке в ближайшее время не грозит, а все попытки обнаружить активы Халифата пока не дают сколько-нибудь серьезных результатов. В том числе и потому, что часть их успешно легализована, а еще часть надежно законспирирована. Иной управляющий вполне респектабельного и легального бизнеса - что в Европе, что где-то в Юго-Восточной Азии - даже и не подозревает, что солидная доля в нем принадлежит Исламскому государству. *** В 2016 году эксперты ООН подсчитали, что по меньшей мере 34 террористические группы во всем мире принесли присягу на верность Исламскому государству. К сегодняшнему дню можно с уверенностью говорить о том, что количество присягнувших увеличилось минимум вдвое. Попытка руководства ИГИЛ создать собственное государство действительно провалилась. Но кто сказал, что в XXI веке, веке сетей, Халифат должен иметь строгую территориальную привязку?