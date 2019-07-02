Саммит ЕС согласовал назначения на ключевые европейские посты

Лидеры 28 стран - членов Евросоюза на экстренном саммите в Брюсселе согласовали имена кандидатов на ключевые европейские посты. Об этом, как передает ТАСС, заявил во вторник глава Евросовета Дональд Туск.

Так, саммит ЕС согласовал кандидатуру министра обороны ФРГ Урсулы фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии (ЕК) - наиболее важную должность, которая дает своему обладателю самые широкие реальные полномочия. Кроме того, лидеры выдвинули премьера Бельгии Шарля Мишеля на пост главы Евросовета, и.о. министра иностранных дел Испании Жозепа Борреля на должность главы дипломатии ЕС и директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристин Лагард на пост главы Европейского Центробанка.

По мнению Туска, Лагард будет очень независимым главой Центробанка. "Я знаю Кристин много лет, и я уверен, что она будет очень независимым председателем Европейского Центробанка", - сказал он.

Теперь все эти кандидатуры должны быть одобрены новым составом Европарламента. Мандат нынешних европейских чиновников истекает 31 октября.