В России азербайджанцев будут судить за незаконный переход границы

Прокуратура Саратовской области направила в суд уголовное дело по факту незаконного пересечения государственной границы Российской Федерации. В этом преступлении обвиняют двух граждан Азербайджана 38 и 48 лет, сообщает ИА «Регион-64».

Ранее мужчинам до марта 2020 года и июля 2023 года соответственно запретили въезд в Россию. Однако они, находясь на территории г. Уральска Республики Казахстан, в октябре 2018 года обратились к местному жителю с просьбой оказать содействие в незаконном пересечении госграницы в обход установленных пунктов пропуска.

Так, 31 октября 2018 года мужчина доставил иностранцев в приграничную зону. Ночью их задержали сотрудники ПУ ФСБ России по Саратовской и Самарской областям.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Ершовский районный суд для рассмотрения по существу.