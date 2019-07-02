В результате авианалета на лагерь беженцев у границ столицы Ливии Триполи погибли не менее 40 человек, еще 80 ранены, сообщили ливийские официальные лица. Как передает Дойче велле, попавший под удар лагерь беженцев находится в местности Таджура неподалеку от военной базы.

В правительстве Ливии, признанном международным сообществом, заявляют, что ответственность лежит на главе так называемой Ливийской национальной армии генерале Халифе Хафтаре. При этом факт проведения нынешнего авианалета в ЛНА отрицают.

Среди погибших преимущественно африканские мигранты, которые изначально направлялись в Европу.

Ранее, в понедельник, ЛНА объявила о грядущем проведении тяжелых авианалетов на город - после того как другие военные действия не принесли результата.

75-летний генерал Халифа Хафтар - бывший соратник Муамара Каддафи. Однако с 90-х годов Хафтар стал одним из самых влиятельных противников бывшего ливийского лидера.