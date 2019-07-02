В Украине назвали стоимость восстановления Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский назвал стоимость восстановления разрушенного в результате боевых действия Донбасса, передает «112 Украина».
По его словам, необходимо более €10 млрд евро. Чтобы обсудить этот вопрос, Зеленский пригласил всех зарубежных инвесторов на форум в Мариуполе.
«Мы проведем соответствующий форум в Мариуполе, на который приглашаем зарубежных инвесторов, которые заинтересованы финансировать инфраструктурные и гуманитарные проекты на Донбассе», — заявил глава украинского государства.