В Украине назвали стоимость восстановления Донбасса

По его словам, необходимо более €10 млрд евро. Чтобы обсудить этот вопрос, Зеленский пригласил всех зарубежных инвесторов на форум в Мариуполе.

«Мы проведем соответствующий форум в Мариуполе, на который приглашаем зарубежных инвесторов, которые заинтересованы финансировать инфраструктурные и гуманитарные проекты на Донбассе», — заявил глава украинского государства.