На фоне протестов россияне скупают недвижимость в Грузии

Количество россиян, желающих купить недвижимость в Грузии, в первой половине 2019 года увеличилось почти в пять раз. Спрос на жилье в стране продолжает расти, несмотря на обострившиеся отношения Москвы и Тбилиси.

«Число заявок на подбор недвижимости в Грузии за первое полугодие выросло в 4,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — приводит газета «Коммерсант» данные исследования Prian.ru.

В рейтинге популярности Грузия переместилась с 23-го места на 15-е. Среди предпосылок для растущего спроса эксперты называют соотношение цены и качества, а также законодательство Грузии, которое позволяет иностранцам покупать жилье.

По данным аналитиков, прошедшие в Тбилиси акции протеста не снизили интереса россиян к стране.