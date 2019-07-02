Состоялась церемония открытия еще одного двора, благоустроенного в рамках проекта «Наш двор», реализуемого по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева учредителя и руководителя общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой.

Отметим, что основной целью проекта «Наш двор» является благоустройство дворов в Баку и их улучшение в экологическом плане, восстановление зеленых насаждений, формирование здорового образа жизни, а также создание условий для безопасного и комфортного проживания людей.

В очередном дворе, благоустроенном в рамках данного проекта. был учтен вопрос комфортного передвижения лиц с ограниченными физическими возможностями, а также созданы условия для развития детей и эффективного проведения досуга молодежи. В этих целях на территории была создана площадка для минифутбола, место для игры в шахматы, установлены 4 спортивных тренажера, а также 16 скамеек. Создание таких площадок поспособствует эффективному провождению досуга молодежи и приобщит их к занятию спортом.