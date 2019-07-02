Открыт еще один «Наш двор» Лейлы Алиевой фото
Состоялась церемония открытия еще одного двора, благоустроенного в рамках проекта «Наш двор», реализуемого по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева учредителя и руководителя общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой.
Обновленный двор расположен по адресу Бинагадинский район, ул. Исрафила Гашимова 8, где проживают порядка 2000 человек.
Отметим, что основной целью проекта «Наш двор» является благоустройство дворов в Баку и их улучшение в экологическом плане, восстановление зеленых насаждений, формирование здорового образа жизни, а также создание условий для безопасного и комфортного проживания людей.
В очередном дворе, благоустроенном в рамках данного проекта. был учтен вопрос комфортного передвижения лиц с ограниченными физическими возможностями, а также созданы условия для развития детей и эффективного проведения досуга молодежи. В этих целях на территории была создана площадка для минифутбола, место для игры в шахматы, установлены 4 спортивных тренажера, а также 16 скамеек. Создание таких площадок поспособствует эффективному провождению досуга молодежи и приобщит их к занятию спортом.
Учитывая пожелания местных жителей, на территории были установлены новые столбы освещения и полностью отремонтированы фасады и парадные зданий. На территории высажены 50 новых деревьев, а также создан газон на площади в 1735 квадратных метров.
Стоит отметить, что это уже 25-й по счету двор в Бинагадинском районе, который был благоустроен в рамках проекта «Наш двор». Данная инициатива Лейлы Алиевой была с восторгом воспринята местными жителями. Планируется, что этот проект охватит все районы Баку.
Информацию о еще неблагоустроенных дворах можно предоставить в общественное объединение IDEA.