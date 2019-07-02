Израиль охватили протесты: взбунтовались эфиопы фото; видео

В Израиле в результате столкновений правоохранительных органов и граждан эфиопского происхождения пострадали по меньшей мере 47 полицейских. Об этом сообщает агентство Anadolu.

Согласно информации, причиной столкновений стало убийство эфиопского еврея. В ходе манифестаций, проходивших по всей стране, были задержаны 60 человек.

Выходец из Эфиопии Соломон Теках был убит в городе Хайфа в воскресенье 30 июня, он не был вооружен. В гибели мужчины подозревают сотрудников полиции. Данная информация вызвала бурю возмущения в стране, протестующие перекрыли дороги нескольких городов, в том числе и Тель-Авива.

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