Израиль охватили протесты: взбунтовались эфиопы фото; видео
В Израиле в результате столкновений правоохранительных органов и граждан эфиопского происхождения пострадали по меньшей мере 47 полицейских. Об этом сообщает агентство Anadolu.
Согласно информации, причиной столкновений стало убийство эфиопского еврея. В ходе манифестаций, проходивших по всей стране, были задержаны 60 человек.
Выходец из Эфиопии Соломон Теках был убит в городе Хайфа в воскресенье 30 июня, он не был вооружен. В гибели мужчины подозревают сотрудников полиции. Данная информация вызвала бурю возмущения в стране, протестующие перекрыли дороги нескольких городов, в том числе и Тель-Авива.
תיעוד: שריפת ניידת משטרה במהלך מחאת יוצאי אתיופה בנתניה@hadasgrinberg ואורלי אלקלעי pic.twitter.com/BGGoTAd2Cc— כאן חדשות (@kann_news) 2 июля 2019 г.
מחאת יוצאי אתיופיה: מפגינים יידו אבנים לעבר תחנת משטרה באשקלון— כאן חדשות (@kann_news) 2 июля 2019 г.
(צילום: יוסי פרטוק, אשקלונט)@Itsik_zuarets pic.twitter.com/mnfi8RftFM