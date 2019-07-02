Закир Гасанов соболезнует Шойгу

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов выразил соболезнование российскому коллеге Сергею Шойгу в связи с гибелью 14 моряков-подводников на научно-исследовательском глубоководном аппарате Военно-морского флота России. Об этом сообщает пресс-служба военного ведомства Азербайджана.

В письме говорится: «Глубоко потрясен известием о трагической гибели 14 моряков-подводников на научно-исследовательском глубоководном аппарате Военно-морского флота России. От имени личного состава Азербайджанской армии и от себя лично хочу выразить глубокие соболезнования семьям, родным и близким погибших. Вместе с вами скорбим в связи с произошедшей трагедией».

Накануне 14 моряков-подводников ВМФ России погибли при пожаре на научно-исследовательском глубоководном аппарате. По данным Минобороны РФ, глубоководный аппарат находится в военно-морской базе Североморск. Причины произошедшего устанавливаются. Расследование проводит главнокомандующий Военно-морским флотом.