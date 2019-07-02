Трамп заявил о срыве Ираном ядерной сделки

Иран нарушил условия так называемой «ядерной сделки», несмотря на то, что получил 150 миллиардов долларов, ранее замороженных на зарубежных счетах. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«Иран нарушал ядерную сделку на $150 млрд (плюс $1,8 млрд наличными) с США и другими странами, которые ничего не платили, задолго до того, как я стал президентом, и теперь они нарушили договоренности о лимите запасов урана. Нехорошо!» — написал Трамп в Twitter.

Он также обвинил Тегеран в превышении разрешенного Совместным всеобъемлющим планом действий объема запасов низкообогащенного урана.

В 2015 году Иран и шесть ведущих мировых держав, включая США, подписали СВПД. Он подразумевал, что в обмен на снятие санкций Иран откажется от ядерной программы и будет продавать излишки обогащенного урана, если его объемы превысят 300 кг. В мае 2018-го США объявили о выходе из СВПД и ввели против Ирана санкции.