Землетрясение у берегов турецкого Мармариса

У берегов туристического Мармариса провинции Мугла на юго-западе Турции произошло землетрясение, сообщают турецкие СМИ со ссылкой на официальный сайт министерства по чрезвычайным ситуациям Турции (AFAD).

Землетрясение произошло в 04:02 по местному времени с эпицентром в акватории Средиземного моря на глубине 7 километров. Сила толчка составила 4,3 балла по шкале Рихтера.

Отголоски землетрясения могли ощущать жители провинции Мугла и греческого острова Родос. О жертвах и разрушениях не сообщается.