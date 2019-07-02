Как российский олигарх пытался спасти американского агента

"Ко мне обратился, знаете ли, человек, который сейчас находится под пристальным вниманием - Маккейб (Эндрю Маккейб, бывший замглавы ФБР – ред.). Он также сказал, что это было достаточно важно для всех них (сотрудников ФБР). И я вроде как доверял им", - рассказал Дерипаска в интервью The Hill.

Российский бизнесмен Олег Дерипаска подтвердил, что потратил более $20 млн собственных средств в период с 2009 по 2011 годы на частную спасательную операцию по освобождению отставного агента ФБР Роберта Левинсона, захваченного в Иране в 2007 году во время миссии ЦРУ.

Он отметил, что его команда уже была близка к сделке по освобождению Левинсона, но в итоге она не состоялась из-за трудностей с госдепартаментом США, главой которого в то время была Хилари Клинтон.

"Я слышал, что какая-то русская "рука ", или как там вы называете людей, которые являются экспертами по русским в госдепартаменте, (сказала): "Мы просто не хотим быть чем-то обязаны этому парню", - заявил Дерипаска.

При этом бизнесмен добавил, что никогда не ожидал каких-либо американских услуг за свои личные усилия по освобождению Левинсона.

Он выразил мнение, что отставной сотрудник ФБР вряд ли еще жив.

С его точки зрения, если бы Левинсон был жив, он, вероятно, вернулся бы домой в 2016 году, после того как администрация Обамы заключила ядерную сделку с Ираном.

В прошлом году главный инспектор министерства юстиции США передал федеральным прокурорам в Вашингтоне документ, содержавший информацию о возможных правонарушениях бывшего первого заместителя главы ФБР Маккейба.

Экс-генпрокурор США Джефф Сешнс уволил Маккейба за сутки до его выхода на пенсию в связи с нарушением им конфиденциальности, дачей ложных показаний и утратой доверия.