Премьер Нидерландов рассказал о тайном разговоре с Путиным

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте рассказал, что обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным вопрос расследования катастрофы малазийского Boeing в Донбассе, однако отказался раскрывать подробности разговора с российским лидером.

Как пишет издание NLTimes, Рютте рассказал, что беседовал с Путиным на саммите G20 в Осаке.

«Наш разговор носил конфиденциальный характер. Тема слишком чувствительна для всех. Я не могу вам сказать, что ответил мне мой собеседник, потому что говорить от его имени было бы неправильно», – заявил Рютте, подчеркнув при этом, что будет продолжать обсуждать тему Boeing с российским президентом при любой возможности.

Немецкое издание Heise указало, что пресс-служба Кремля не упоминала о беседе российского лидера с голландским премьер-министром. Информации о беседе не было и на сайте правительства Нидерландов.

19 июня совместная следственная группа назвала четырех подозреваемых в крушении МН17 – среди них трое россиян и один украинец. Суд над подозреваемыми в причастности к крушению Boeing в Донбассе в июле 2014 года начнется 9 марта 2020 года.