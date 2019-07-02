В своей аналитической выкладке автор пришел к недвусмысленному выводу: несмотря на заявления лидеров мировых держав о разгроме этой террористической группировки, террористическая армия Халифата все еще окончательно не побеждена. Спустя несколько лет после разгромных поражений в Сирии и Ираке джихадисты в различных точках планеты собираются с силами.

Накануне в haqqin.az была опубликована статья постоянного автора издания Игоря Панкратенко под названием «ИГИЛ возвращается» .

Вместо единого «Исламского государства» на Ближнем Востоке появились многочисленные разрозненные группировки игиловцев. Как оказалось, сторонники этого псевдоисламского «государства», все еще присутствуют даже в Азербайджане.

Так накануне ИГИЛ опубликовало видеоприсягу азербайджанских боевиков лидеру группировки Абу Бакру аль-Багдади. Считается, что это первое видео ИГИЛ из Азербайджана.

По информации, SITE Intelligence Group на видеозаписи продолжительностью 39 секунд видны трое мужчин, чьи лица закрыты черной материей. На фоне за их спинами - символика террористической организации, в руках у каждого из мужчин автомат.

Мужчины произносят текст присяги, произнося имя лидера ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади. "Джихадисты дежурно рассказали о стойкости боевиков ИГ в Багузе, различных союзах врагов, в том числе России, в войне против группировки и присягнули главарю ИГ, - описывает смысл слов на видео Telegram-канал Directorate 4, отслеживающий активность боевиков.