В Грузии группа молодых людей напала на российскую семью, которая путешествовала по стране на автомобиле с российскими номерами, пишет Газета.ру.

Недовольство грузин вызвала георгиевская ленточка в салоне машины. Молодые люди заблокировали проезд автомобилю и требовали то ли снять, то ли отдать им ленточку.

Водитель поначалу не хотел ее отдавать, однако ситуация накалялась. После того как нападавшие получили георгиевскую ленточку, они освободили проезд.