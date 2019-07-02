Пашинян приводит к власти в Карабахе генерала Мовсеса Акопяна

Премьер-министр Армении Никол Пашинян готовится поддержать кандидатуру генерала Мовсеса Акопяна на «президентских» выборах, которые пройдут в сепаратистской «НКР». Об этом сообщает газета «Айкакан Жаманак».

«Пашинян понимает, что одержать победу над Виталием Баласаняном и сплотившейся вокруг него группой силовиков может человек, кто не испугается выйти против этой группы и не поддастся на их угрозы», - пишет газета.

Напомним, что генерал Мовсес Акопян был «министром обороны» карабахских сепаратистов. Затем он был назначен на должность начальника генштаба ВС Армении. После поражения Армении в апрельской войне, Мовес Акопян потерял свою должность наравне с другими генералами. Позже президент Серж Саргсян назначил его главным военным инспектором.

В последнее время наблюдается открытое противостояние между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и руководством карабахских сепаратистов. Некоторые армянские СМИ сообщали, что ряд генералов и полевых командиров поклялись свергнуть Никола Пашиняна.