Имущество беглого олигарха Плахотнюка арестовали в Молдове

В Молдове Национальный центр по борьбе с коррупцией (НЦБК) наложил арест на некоторые объекты недвижимости, принадлежащие компаниям олигарха Владимира Плахотнюка, сообщает компания RISE Moldova.

"Данные меры приняты в рамках уголовного дела по факту отмывания денег. Арест также применен по отношению к активам целого ряда юридических лиц", - передает Интерфакс слова пресс-секретаря НЦБК Анжелы Старинской.

По данным RISE, на прошлой неделе Агентство по возвращению имущества, добытого преступным путем (ARBI), которое является подразделением НЦБК, наложило секвестр сроком на 15 дней на имущество компании Finpar Invest SRL, основанной Плахотнюком. Имущество было арестовано на основании решения суда.

RISE Moldova пишет, что речь идет об отеле Nobil в центре Кишинева площадью 3500 квадратных метров, стоимостью - более 2 млн евро. Также секвестр наложен на здание и активы компании General Media Group, в которых размещаются телеканалы Prime, Publika, Canal 2 и Canal 3, а также радиостанции Publika FM и Muz FM. Студии расположены на площади почти 8 тыс. квадратных метров. В компании Finpar Invest опровергли информацию об аресте имущества.

Лидер Демпартии Плахотнюк уехал из Молдовы сразу после того, как возглавляемая им Демпартия объявила о переходе в оппозицию. Через неделю после отъезда он сложил с себя обязанности председателя Демпартии. Предположительно, в настоящее время Плахотнюк находится в США.