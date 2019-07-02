Кассир обменника украла у бизнесмена 41 млн и сбежала через окно

В Москве предприниматель лишился 41 миллиона рублей, когда пришел в обменный пункт, чтобы перевести деньги в доллары. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на данные ГУ МВД России по городу.

Согласно информации, бизнесмен приехал в обменный пункт с сотрудниками службы инкассации. Кассир пересчитала деньги, положила их в кассу и попросила предпринимателя и инкассаторов выйти и подождать снаружи. Свои действия она объяснила тем, что нужной суммы в данный момент нет и доллары по ее заказу должны привезти в ближайшее время.

Мужчина ожидал в течение двух часов, затем попытался войти в помещение, но дверь оказалась закрытой. Тогда он обошел здание и обнаружил открытое окно, внутри никого не оказалось.

По факту исчезновения денег возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, розыск подозреваемой продолжается.