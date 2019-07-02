Мы уже рассказывали про ржавеющую здесь не первый год бесхозную остановку, к которой ни автобусы не подъезжают, ни пассажиры не подходят. Про пешеходную «зебру», размеченную над подземным переходом. А теперь вот мистический полет мысли чиновников районной власти добрался до улицы Вагифа, точнее, ее отрезка между метро «Иншаатчылар» и ТЦ «Baku Mall».

Отчего-то долгое время этот небольшой участок выглядел совершенно заброшенным, обделенным вниманием Ясамальской администрации. Но в начале этого года на радость местным жителям района, здесь закипела работа - был отремонтирован и застлан плиткой тротуар, кое-где даже бордюры установили новые. Но только рядом с метро. Дальше, вопреки ожиданиям проживающих на улице Вагифа, тротуары и проезжая часть остались прежними – искореженными, разбитыми, постоянно «омываемыми» сточными водами.

Интересно, так было задумано, или на бумаге все облицовано и отремонтировано? Может, районные власти решили, что, обновив «витринное» - наиболее людное, с метро и магистральным проспектом место, можно умыть руки – дальше ведь только местные ходят, а они ко всему привыкли?!