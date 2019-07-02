В Кремле гибель подводников назвали гостайной

"Естественно, эта информация не может иметь абсолютно публичное хождение. Это относится к категории секретных данных, поэтому... нормально, что это не раскрывается", - сказал Песков, отвечая на вопрос, могут ли в Кремле рассказать, на каком именно аппарате произошла трагедия.

Отвечая на уточняющий вопрос, планируется ли опубликовать эту информацию в будущем, пресс-секретарь российского лидера ответил: "Нет, конечно".

При этом Песков подтвердил, что президент в курсе, на каком именно глубоководном аппарате произошла авария.