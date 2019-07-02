Заур Расулзаде 13:28

Евросоюз начал рассматривать возможные санкции против Турции из-за ее буровой деятельности у побережья Кипра, в районе, который кипрские власти считают своей экономической зоной. На саммите ЕС в Брюсселе это стало одной из основных тем обсуждения. Европейские парламентарии выразили обеспокоенность «незаконной буровой деятельностью Турции в Восточном Средиземноморье» и предложили «выработать точечные меры», дабы пресечь ее.

Позицию турецкого руководства незамедлительно представил спикер парламента Мустафа Шентоп: «Турция имеет право на бурение в Восточном Средиземноморье, вытекающее из международного права, и мы полны решимости реализовать его. Турция не будет терпеть подобный блеф или угрозы. Никто не может заставить нас отказаться от нашего естественного права». На фоне других противоречий все идет к тому, что Европа окончательно поставит крест на членстве Турции в ЕС. Против вступления Турции в ЕС и без того была половина европейских стран, теперь же их число, несомненно, увеличится. Впрочем, со стороны турецких властей надежд на членство в ЕС давно не наблюдается. Эрдоган не раз заявлял, что ожидание в очереди на вступление в Евросоюз «утомило» Анкару. Европейцы же считают, что слишком уж много различий в подходах к экономике, не говоря уже об особом отношении турок к ряду универсальных европейских ценностей. Высокий представитель ЕС Федерика Могерини уже не раз выражала сожаление, что Турция, оставаясь страной-кандидатом, неуклонно отдаляется от ЕС. «Турция продолжает отдаляться от Европейского Союза, допуская серьезное обратное движение в таких сферах, как верховенство права, соблюдение фундаментальных прав, соблюдение баланса в политической системе», - убеждена Могерини.

Вместе с тем она же заявляет: «Мы не ждем, мы постоянно входим в контакт с нашими турецкими партнерами на всех уровнях. Мы работаем с ними в формате Совета Европы, ведь Турция является важным членом этой организации, имеем позитивное и конструктивное взаимодействие в сфере внешней политики. Мы с уважением относимся к Турции, но твердо стоим на своих позициях. Это выбор Турции - приближаться к ЕС или отдаляться. Возвращение Турции на европейский путь, по нашему убеждению, будет отвечать интересам народа этой страны». Однако турецкие власти и турецкая общественность подобную наживку, мол, просто надо кое-что изменить и турки сразу будут в ЕС, слышали много раз и давно адекватно реагируют на нее. Известный турецкий публицист Бериль Дедеоглу даже призывает исполнить реквием по отношениям Турции и ЕС. Как считает Дедеоглу, ЕС не собирается предлагать Турции перспективу вступления. «Это отсутствие видения перспективы не ново, однако оно усугубилась. Ряд стран Евросоюза считают, что Турция будет не чем иным, как бременем для блока, и просят ее вести себя как член ЕС, не будучи официально в его составе. Они придумали неоднозначные концепции, такие как привилегированное партнерство или специальное членство, но они так и не ответили, почему Турция должна принять эти полумеры и согласиться превратиться в буферную зону между Европой и Востоком», - сказала она. В том же ключе, но несколько по-иному мыслит другой турецкий политический эксперт Мухитдин Атаман. Политолог вообще не видит смысла в членстве Турции, поскольку, как он заявил haqqin.az, Евросоюз сегодня на грани развала.