В Азербайджане вырос спрос на электроэнергию
Спрос на электроэнергию за 6 месяцев повысился на 586 млн кВт/час. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года за первое полугодие увеличилось производство и экспорт электроэнергии, сообщил haqqin.az глава пресс-службы ОАО «Азерэнержи» Теймур Абдуллаев.
За первое полугодие 2019 года ОАО «Азерэнержи» было экспортировано 648 млн кВтч электроэнергии, это в сравнении с аналогичным периодом прошлого года больше на 24 млн кВтч.
В сравнении с аналогичным периодом прошлого года за первое полугодие также повысилось производство электроэнергии. Итак, в первом полугодии текущего года выработка составила 11.544 млрд кВтч электроэнергии. А это в сравнении с аналогичным периодом прошлого года больше на 521 млн кВт/час.
В сравнении с аналогичным периодом 2018 года спрос на электроэнергию в отчетном периоде 2019 года повысился на 586 млн кВтч. Это связано с увеличением роста новых многоэтажных зданий, предпринимательских предприятий, агропарков, заводов, фабрик, а также численностью населения.
Как сообщили haqqin.az в ОАО «Азеришыг», только в первой половине 2019 года в «ASAN xidmət» и в электронной форме было обращено более 12 тысяч абонентов из категорий население и ненаселение, в связи с подключением к электросети.
Повышенный спрос, в свою очередь, требует создание новых мощностей, восстановление «утерянных» мощностей на электростанциях, а также обеспечение надежности энергосистемы современным способом.
С этой целью начиная с четвертого квартала прошлого года в ОАО «Азерэнержи» дан старт «Программе по реабилитации», реализуются реконструкционные, ремонтно-восстановительные работы на 12 электростанциях и 17 подстанциях. Реконструируется диспетчерская система управления СКАДА, которая охватит 35 единиц электростанций и 150 единиц подстанций. С целью ограничения и полной ликвидации возможных аварий в азербайджанской энергосистеме внедряются микропроцессорная техника и комплекс новой противоаварийной автоматики.