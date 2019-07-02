В Азербайджане вырос спрос на электроэнергию

Отдел информации 13:29

Спрос на электроэнергию за 6 месяцев повысился на 586 млн кВт/час. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года за первое полугодие увеличилось производство и экспорт электроэнергии, сообщил haqqin.az глава пресс-службы ОАО «Азерэнержи» Теймур Абдуллаев. За первое полугодие 2019 года ОАО «Азерэнержи» было экспортировано 648 млн кВтч электроэнергии, это в сравнении с аналогичным периодом прошлого года больше на 24 млн кВтч.

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года за первое полугодие также повысилось производство электроэнергии. Итак, в первом полугодии текущего года выработка составила 11.544 млрд кВтч электроэнергии. А это в сравнении с аналогичным периодом прошлого года больше на 521 млн кВт/час. В сравнении с аналогичным периодом 2018 года спрос на электроэнергию в отчетном периоде 2019 года повысился на 586 млн кВтч. Это связано с увеличением роста новых многоэтажных зданий, предпринимательских предприятий, агропарков, заводов, фабрик, а также численностью населения.