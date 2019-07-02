Сирия обвинила Израиль в «государственном терроризме»

«Израильские власти все больше практикуют государственный терроризм. Последний эпизод гнусной израильской агрессии — продолжение попыток продлить кризис в Сирии», — говорится в заявлении министерства.

Израиль занимается терроризмом на государственном уровне, заявило министерство иностранных дел Сирии после израильского авиаудара по территории страны. Об этом 2 июля сообщил Al-Arabiya со ссылкой на заявление ведомства.

По данным работающего в Британии Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав, 1 июля в окрестностях Дамаска от удара авиации Израиля погибли шестеро гражданских лиц, в том числе трое детей.

В результате той же атаки погибли девять солдат — как сообщает сирийское ведомство, «в основном иностранцы». Целью Израиля изначально были позиции иранских войск в Сирии.

Израиль неоднократно атаковал территорию Сирии. Как правило, его целью становились иранские подразделения «Аль-Кудс», которые участвуют в военных действиях на стороне правительственных войск. Так, 2 июня, израильская авиация обстреляла несколько военных объектов, часть ракет сбили сирийские системы ПВО. В результате атаки погибли трое сирийских военных, семеро получили ранения.

В еврейском государстве указывали на то, что намерены противодействовать военному присутствию Ирана в Сирии из-за сотрудничества Тегерана с враждебным Израилю исламистским движением «Хезболла».