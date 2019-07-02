Отметим, что подобное наблюдалось в июле прошлого года в районе острова Гумадасы (Песчаный) в Бакинской бухте. Тогда для выяснения причин печального явления экологи совместно с сотрудниками лаборатории гидробиологии Института физики НАНА произвели осмотр акватории. Морфологический, физиологический и биологический анализы особей погибшей кефали не выявили каких-либо возбудителей инфекционных болезней или признаков отравления. Однако физико-химическое исследование показало значительное снижение в морской воде кислорода. Ученые пришли к выводу, что именно недостаток кислорода и стал причиной гибели мальков кефали, наиболее чувствительных к неблагоприятным условиям.

«Беспрерывное морское течение, которое, начиная от Дагестана, проходит по всему азербайджанскому побережью, и значительная глубина нашей акватории обеспечивает достаточную для нормального жизнеобеспечения рыбы аэрацию воды. Так что аргумент о критическом снижении уровня кислорода за несколько жарких дней несостоятелен», - считает эксперт.

По его мнению, массовая гибель рыбы имеет экологические и техногенные причины. По сравнению с советским периодом сброс промышленных вод в мире значительно сократился, однако заметно возросло антропогенное влияние на Каспий. Это прежде всего рост численности населения, проживающего на побережье Абшерона, появление многочисленных зон отдыха, новых дачных поселков, а значит увеличение объема бытовых отходов и стоков загрязненных вод в море.

«В случае с массовой гибелью рыбы возможен и прорыв подводных трубопроводов, а их на Каспии проложено больше тысячи километров. Не исключена и авария на судне, при которой произошел слив в воду нефтепродуктов. Причиной могло стать и попадание в воду поверхностно активных веществ, которые используются в нефтедобыче для нагнетания внутрипластового давления. Гибель рыбы могла произойти и при сейсморазведке, когда производятся придонные взрывы. Эти работы обычно осуществляются 50-100 км от берега. Губительное влияние на рыбу оказывают и сбросы воды, используемой при орошении полей, поскольку вместе с ней в море попадают удобрения. Все это губительные для морской живности техногенные факторы», - перечислил Ч.Исмаилов.

Ученый предлагает с помощью аэрокосмических съемок определить места слива в Каспий нефти и исследовать образцы погибшей рыбы на предмет содержания в ее организме фенолов, магния и других веществ.