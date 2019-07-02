Китайские спецслужбы устанавливают в телефоны туристов приложение-шпион?
Китайские пограничники устанавливают на смартфонах некоторых путешественников приложение для слежки, утверждает газета The New York Times.
По данным издания, программу тайно устанавливают на смартфоны лиц, пересекающих китайскую границу со стороны Киргизии, чтобы попасть в Синьцзян-Уйгурский автономный район, жители которого находятся под пристальным вниманием китайских властей.
Как пишет издание, при переходе границы от путешественников требуют предъявить разблокированный смартфон. Некоторые Android-устройства возвращаются владельцам с новым приложением, которое собирает личные данные и ищет на устройстве различный контент, интересующий китайские власти. В частности, речь идет об исламистских текстах и песнях японской группы Unholy Grave. Также приложение собирает информацию о том, соблюдает ли владелец телефона пост в Рамадан и интересуется ли он трудами Далай-ламы. Отчет о проверке устройства отправляется на специальный сервер.
Что касается владельцев iPhone, то на их смартфоны приложение не устанавливают, но смартфоны также забирают в другое помещение, где они могут быть подключены к специальному устройству и проверены на предмет наличия запрещенного контента.