Китайские спецслужбы устанавливают в телефоны туристов приложение-шпион?

По данным издания, программу тайно устанавливают на смартфоны лиц, пересекающих китайскую границу со стороны Киргизии, чтобы попасть в Синьцзян-Уйгурский автономный район, жители которого находятся под пристальным вниманием китайских властей.

Как пишет издание, при переходе границы от путешественников требуют предъявить разблокированный смартфон. Некоторые Android-устройства возвращаются владельцам с новым приложением, которое собирает личные данные и ищет на устройстве различный контент, интересующий китайские власти. В частности, речь идет об исламистских текстах и песнях японской группы Unholy Grave. Также приложение собирает информацию о том, соблюдает ли владелец телефона пост в Рамадан и интересуется ли он трудами Далай-ламы. Отчет о проверке устройства отправляется на специальный сервер.

Что касается владельцев iPhone, то на их смартфоны приложение не устанавливают, но смартфоны также забирают в другое помещение, где они могут быть подключены к специальному устройству и проверены на предмет наличия запрещенного контента.