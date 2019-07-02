Погода на завтра: жара набирает обороты

В четверг почти по всей территории Азербайджана ожидается повышение температуры воздуха, говорится в сообщении Национального департаменнта гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.

Так, в Баку и на территории Апшеронского полуострова осадков не прогнозируется, ожидается юго-западный ветер. Температура воздуха на полуострове ночью составит 20-24, днем 30-35 градусов. В Баку ночью 22-24, днем до 35 градусов.

Атмосферное давление на уровне 757 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 55-65%, днем 30-40%.

На пляжах Баку и Апшерона также ожидается юго-западный ветер. Температура воды составит 22-24 градуса.

В регионах Азербайджана осадков не прогнозируется, однако вечером в некоторых северных и западных районах ожидаются грозы и кратковременные дожди. Есть вероятность града, ветер западный. Температура воздуха ночью 18-23, днем 34-39 градусов выше нуля, в горах 10-15, днем 19-24 градуса тепла.

Прогнозируемое на 4 июля на Апшероне преобладание слабого ветра гилавар и высокая температура воздуха могут вызвать дискомфорт у метеочувствительных людей.